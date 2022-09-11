Сьогодні вранці у Шотландії розпочнеться похоронна процесія королеви Єлизавети II (Елізабет Александра Мері Віндзор). #Букви зібрали останні новини стосовно ситуації у королівській родині та Великій Британії.

Про це інформує видання The Guardian.

О 10 ранку за лондонським часом (8 ранку – за Києвом) кортеж покине замок Балморал, де в четвер померла королева. Уздовж маршруту від Балморала до Единбурга збираються натовпи.

Кортеж спочатку попрямує до сусіднього міста на Баллатері в Абердінширі. Вшанування очолить лорд-лейтенанти Абердинширу, а також старші офіцери та радники. Далі кортеж поїде по трасі через Абойн, Банчорі та Драмоак.

Близько 11:20 (09:20 за Києвом) він прибуде до Абердіна, де лорд-ректор Абердіна в ролі лорда-лейтенанта проведе вшанування в парку Даті.

О 16:00 кортеж попрямує до Единбурга, де перший міністр Нікола Стерджен та інші партійні лідери Шотландії, як очікується, спостерігатимуть за труною, коли вона проходитиме повз шотландський парламент.

Потім труну доставлять до палацу Холірудхаус, де вона залишиться на ніч.

Нова Зеландія, Австралія та Канада провели церемонії проголошення короля Чарльза III новим главою держави. Церемонії проголошення є конституційною та церемоніальною подією, яка формально переходить до нового монарха для країн.

Лідери цих країн віддали належне королеві, визнавши її наступника. Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що країна “сповнена смутку з приводу її смерті, але також вдячності за життя, яке вона прожила”.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе сказав, що королева “захоплюється її відданістю обов’язку, її відданістю народу Сполученого Королівства, народу Співдружності, включаючи Австралію, і навіть світу”.

Прем’єр-міністр Антигуа і Барбуди заявив, що після смерті королеви він викличе референдум про те, щоб країна стала республікою протягом трьох років. Наразі країна збереже британського монарха, але прем’єр-міністр Гастон Браун заявив, що референдум стане “останнім кроком до завершення цього кола незалежності, щоб переконатися, що ми справді є суверенною нацією”.

У суботу король Чарльз III провів першу аудієнцію в Букінгемському палаці з прем’єр-міністеркою Ліз Трасс, членами її кабінету та лідерами опозиції, а також архієпископом Кентерберійським.