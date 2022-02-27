Протягом неділі, 27 лютого, російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів. Триває повітряно-наступальна операція. Ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури. Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Наразі перегрупувавши війська, окупант проводить наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці успішно захищають місто.

Також російські війська продовжують вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст Харків та Балаклея.

Водночас триває оборона Херсона. Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України.

Зокрема противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Пізніше його було знищено. Підрозділи Тихоокеанського військового флоту РФ також залучені до ведення бойових дій.