Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.
Наразі перегрупувавши війська, окупант проводить наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці успішно захищають місто.
Також російські війська продовжують вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст Харків та Балаклея.
Водночас триває оборона Херсона. Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України.
Зокрема противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Пізніше його було знищено. Підрозділи Тихоокеанського військового флоту РФ також залучені до ведення бойових дій.
- Нагадаємо, що мер міста Тростянець, що у Сумські області, повідомив, що станом на 27 лютого спільними силами Збройних сил України та територіальної оборони міста спалено техніку загарбника.
- Контроль над Харковом наразі повністю належить Збройним Силам України. Працюють також Нацполіція, Тероборона. Водночас відбувається повна зачистка міста від ворога.
- Командування Повітряних Сил Збройних Сил України заявило про отримання великої партії ракет класу “повітря-повітря” від західних союзників.
- Станом на ніч 27 лютого чисельність резервістів територіальної оборони Збройних сил України досягла 37 тисяч.
- Раніше повідомлялось, що протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.