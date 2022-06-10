10 червня, з початку повномасштабної агресії РФ, зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 500-ту повітряну ціль ворожих військ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згідно з останніми даними, це черговий безпілотник російських окупантів “Орлан-10”. У Повітряних Силах розраховували на дещо більше, проте літаки росіян “нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі”.

Також оборона Сухопутних військ нейтралізувала ще два безпілотники цього типу.

З початку повномасштабного російського вторгнення зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, безпілотники, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

“Ударна авіація Повітряних Сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів”, — наголосила військові.