Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Згідно з останніми даними, це черговий безпілотник російських окупантів “Орлан-10”. У Повітряних Силах розраховували на дещо більше, проте літаки росіян “нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі”.
Також оборона Сухопутних військ нейтралізувала ще два безпілотники цього типу.
З початку повномасштабного російського вторгнення зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, безпілотники, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.
“Ударна авіація Повітряних Сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів”, — наголосила військові.
- Нагадаємо, що за час широкомасштабного вторгнення в Україну, російські загарбники вже втратили майже 32 тисячі армійців.
- Також найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, які окупанти намагаються захопити повністю. На інших напрямках лінії фронту російські армійці проводять заходи з оборони, щоб не дозволити ЗСУ звільнити тимчасово окуповані території.