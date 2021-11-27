Про це йшлося в етері ток-шоу “The Week” на телеканалі “Прямий”.
Порошенко на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі закликав союзників якомога швидше надати Україні озброєння.
“Під час зустрічі у Галіфаксі – а там були 8 чотиризіркових генералів, починаючи від командира спецпризначенців, повітряних сил, командувача берегової охорони та завершуючи Національною гвардією. Це було топове вище керівництво збройних сил США. Ми мали можливість детально поспілкуватись з ними. І головна позиція разом з конгресменами та сенаторами: чим допомогти?”, – повідомив Порошенко.
Він зазначив, що для того, щоб зупинити Путіна, необхідно різко підняти ціну, яку Путін заплатить за вторгнення в Україну.
“Я наголошую – це єдиний спосіб зупинити Путіна. На жаль, поки що я вимушений констатувати, що українська влада діє неефективно. Я це кажу не для того, щоб критикувати. Навпаки. Зараз час, коли українське суспільство має перед загрозою вторгнення Путіна об’єднатися. І я готовий весь свій досвід, я готовий всі свої зв’язки терміново залучити для того, щоб підвищити ціну для Путіна, якщо він нападе”, – сказав він.
Також він розповів про військову допомогу з боку США.
“Нині ми точно маємо отримати із США починаючи від контрбатарейних станцій для підвищення ефективності дій української артилерії, і завершуючи станціями радіоелектронної боротьби. Починаючи від зенітних ракет Patriot – і завершуючи сучасним летальним оборонним озброєнням, якого конче потребують українські Збройні сили. Ми різко можемо збільшити обсяг військової допомоги, і це не лише США, а й Великобританія, Франція, інші країни НАТО, які вже заявили про це”, – зазначив П’ятий Президент.
Ще Порошенко розповів про свій план щодо протидії російській агресії.
“В мене є детальний план, який я представив у Галіфаксі, – що саме Україна потребує. Для того, щоб це зробити у відповідь на численні запити, бо Захід готовий нам допомоги. Захід готовий бути разом з нами. Причому допомогти не так, як деякі вважають, що вони направлять своїх солдат, які мають воювати разом з українцями. Ми воювати можемо самі. Ми створили армію, і я пишаюся цим. Але підвищити ефективність відсічі російській агресії – ми це можемо зробити за дуже короткий термін”, – підсумував Порошенко.
- Раніше повідомлялося, що Порошенко зустрівся з послами країн “Групи семи” і Європейського Союзу в Україні.
- 24 листопада Петро Порошенко дав поради Володимиру Зеленському, як консолідувати суспільство перед ймовірним вторгненням російських військ.
- Також у річницю Революції Гідності Порошенко заявив, що українці достатньо сильні для того, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір.
- Нещодавно Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами.