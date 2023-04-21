Міністр оборони США Ллойд Остін перед початком 11-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що за весь час існування Контактна група надала Україні безпекову допомогу на суму 55 мільярдів доларів.

Про це повідомляє CNN.

Остін зазначив, що перша зустріч у форматі Рамштайн відбулася майже рік тому

“Ця Контактна група почала з точки зору моральної ясності”, – сказав він.

Він також наголосив, що за понад рік повномасштабного вторгнення РФ, “Україна міцно тримається” та додав, що союзники вже надали Україні безпекову допомогу на суму 55 млрд доларів США.

Остін окреслив військову техніку, яку країни групи надали Україні, зокрема боєприпаси та танки Leopard.

“Ця Контактна група також надала системи протиповітряної оборони для захисту українського неба та інфраструктури. Це включає системи Patriot із США, Німеччини та Нідерландів”, – зазначив Остін.

Глава Пентагону зауважив, що спільні зусилля союзників допомогли українським військовим на полі бою.

Остін подякував колегам за непохитну підтримку, згадавши план Європейського Союзу збільшити виробництво та постачання боєприпасів в Україну.

“Ця Контактна група згуртованіша, ніж будь-коли, ми не дозволимо нічому порушити нашу єдність”, – підсумував Остін.