Більш ніж за рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України західні союзники передали ЗСУ декілька десятків військових літаків, проте всі вони виявилися радянськими.

Джерело: CNN

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Повітряні сили ЗСУ отримали 45 радянських літаків від союзних країн. Більшість із них – винищувачі МіГ-29. Також західні партнери передали невелику кількість штурмовиків Су-25.

Основними поставниками літаків стали Польща, Північна Македонія та Словаччина. Цікавим є факт, що Північна Македонія передала винищувачі Су-25, які більш ніж 20 років тому сама придбала в України.

Як пояснили у виданні, перевагою радянських літаків є те, що українські пілоти вже знайомі з цією технікою. Проте у бою льотчикам доводиться зіштовхуватися з російськими винищувачами Су-35, які мають переваги за рахунок більш сучасних ракет і радарів.