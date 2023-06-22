Джерело: CNN
Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Повітряні сили ЗСУ отримали 45 радянських літаків від союзних країн. Більшість із них – винищувачі МіГ-29. Також західні партнери передали невелику кількість штурмовиків Су-25.
Основними поставниками літаків стали Польща, Північна Македонія та Словаччина. Цікавим є факт, що Північна Македонія передала винищувачі Су-25, які більш ніж 20 років тому сама придбала в України.
Як пояснили у виданні, перевагою радянських літаків є те, що українські пілоти вже знайомі з цією технікою. Проте у бою льотчикам доводиться зіштовхуватися з російськими винищувачами Су-35, які мають переваги за рахунок більш сучасних ракет і радарів.
- Українські пілоти розповіли, наскільки важливо отримати винищувачі F-16, аби протистояти російській авіації та мати перевагу у повітряному просторі.
- Уряд Данії готовий спорядити Україні винищувачі F-16, однак за умови дозволу від влади США, де виготовляють ці літаки.
- Союзники по НАТО вже розпочали навчати українських пілотів на літаках F-16. Поки невідомо, коли Україна отримає сучасні винищувачі.