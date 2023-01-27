Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що союзники країни пообіцяли надати 321 танк. Втім, він не уточнив, про які саме країни йдеться.

Про це він сказав в етері французького телеканалу BFMTV.

“На сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на постачання 321 важкого танка в Україну”, — сказав дипломат.

За словами Омельченка, терміни постачання варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким державам потрібно провести технічне обслуговування, інші розв’язують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають.

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“Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно”, — додав посол.

Він також запевнив, що Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року.

Нагадаємо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

На першому етапі постачання держава передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.