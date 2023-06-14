Серед союзників країн НАТО спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав значно швидший шлях до членства України в НАТО.

Джерело: The New York Times

Багато союзників, особливо з країн, що межують з Росією, хочуть надати Україні тверді політичні зобов’язання щодо членства напередодні саміту НАТО.

Проте, для пана Байдена це несе значні ризики, оскільки суперечить його постійним інструкціям “уникати Третьої світової війни”.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш стверджував, що “єдиний шанс для миру в Європі — коли Україна буде в НАТО”.

За словами одного високопоставленого чиновника США, членство України стало “головною дискусією” як у Європі, так і всередині адміністрації Байдена.

Тільки Німеччина повністю стала на бік пана Байдена і щодо ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт з Росією в майбутньому.

У коротких коментарях до журналістів у Білому домі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на саміті НАТО будуть нові зобов’язання щодо збільшення витрат на оборону.

“Президент Путін не повинен виграти цю війну, тому що це не тільки стане трагедією для українців, але й зробить світ небезпечнішим”, – сказав він. “Це надішле повідомлення авторитарним лідерам у всьому світі, також у Китаї, що використовуючи військову силу, вони можуть отримати те, що хочуть”.