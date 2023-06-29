Очікується, що Канада збільшить військові витрати після саміту НАТО у Вільнюсі, водночас це збільшення навряд чи втішить союзників на тлі нових загроз, що може ще більше підірвати міжнародну військову довіру до країни, вважають аналітики.

Джерело: Reuters

Союзникам відомо про відставання військових інвестицій Канади, але загрози стали серйознішими, оскільки Росія веде повномасштабну війну проти України на порозі НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у серпні минулого року попередив, що Росія і Китай формують стратегічне партнерство, яке кидає виклик цінностям і інтересам західного військового альянсу.

За даними Організації Північноатлантичного договору, витрати на оборону Канади у 2022 році становили 1,29% ВВП — приблизно такі ж, як і наприкінці 1990-х років, і значно нижчі за цільовий показник у 2% для її членів. Тоді як середні витрати у 2022 році для всього НАТО становили 2,58% ВВП.

Очікується, що Канада, як одна з засновниць НАТО, пообіцяє збільшити витрати на оборону, коли оприлюднить широку оцінку військових потреб безпосередньо перед самітом лідерів НАТО 11-13 липня в Литві. Натомість аналітики вважають, що під час саміту Альянс домагатиметься ще більших витрат.

Щоб досягти мети НАТО, Канаді потрібно буде витрачати додатково 9,8-13,6 мільярда доларів на рік протягом п’яти років.

На карту поставлено довіру до країни серед партнерів, оскільки вона прагне зміцнити свою вагу на міжнародному рівні, зосередившись на Індо-Тихоокеанському регіоні, і оскільки рекламує себе як бажаного глобального постачальника ресурсів.

“Канада не може дозволити собі продовжувати робити мінімум для підтримки своєї армії”, — зазначив професор міжнародних відносин Оттавського університету та колишній радник прем’єр-міністра Джастіна Трюдо Роланд Періс.

Ліберальний уряд Трюдо виділив понад 759 млн доларів на військову допомогу Україні, і цього року його уряд завершив закупівлю 88 літаків F-35 у Lockheed Martin Corp у межах проєкту вартістю 14 млрд доларів. Він також заявив, що протягом 20 років витратить понад 28 млрд доларів на модернізацію Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD). Одначе, Трюдо не впевнений, чи зможе його країни досягти показника НАТО.

Високопоставлений дипломат однієї з країн Альянсу зауважив, що європейські країни, зокрема, незадоволені нездатністю Канади досягти планових витрат.

“Для європейців це екзистенційне питання. Росія поруч. Але Канада знаходиться за Атлантичним океаном, і це не нагально. І вас не оберуть у Канаді, якщо ви пообіцяєте збільшити витрати на оборону”.

Вартість життя, доступне житло та охорона здоров’я, як правило, найбільше хвилюють канадський електорат.