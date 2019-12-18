Союз журналістів України звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням внести незаконного переслідуваного російськими силовиками Миколу Семену в списки на обмін.

Про це повідомив в фейсбук голова організації Сергій Томіленко.

“Національна спілка журналістів України звертається до уряду України та особисто президента України Володимира Зеленського із закликом включити українського журналіста, кримчанина Миколу Семену до списку осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий обмін “всіх на всіх”), та сприяти його поверненню на материкову частину України в найближчий час”, — йдеться в заяві.

Крім того, НСЖУ закликає представників влади та особисто Главу держави “використовувати всі важелі впливу” для звільнення інших незаконно утримуваних осіб. Йдеться про утримуваних в Криму Нарімана Мемедемінова, Сервера Мустафаєва, Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова та Рустема Шейхаліева. Організація вважає їх громадянськими журналістами, які постраждали за свою професійну діяльність, та просить доповнити список на обмін їхніми іменами.

Нагадаємо, в 2017 році підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив кримського журналіста Миколу Семену до двох з половиною років в’язниці умовно з випробувальним терміном три роки та забороною займатися публічною діяльністю. Микола Семена, журналіст “Радіо Свобода” та “Крим.Реаліі”, звинувачувався російськими властями в публічних закликах до порушення територіальної цілісності РФ. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ провела обшук, а в травні того ж року йому було пред’явлено звинувачення в тому , що журналіст опублікував статтю, яку розцінили як “виправдання тероризму”.

Міністерство закордонних справ України висловлювало рішучий протест у зв’язку з винесенням вироку кримському журналісту Миколі Семену.