Державне бюро розслідувань викликає на допит у справі щодо "вагнерівців" українських журналістіва Яніну Соколову та Юрія Бутусова.

Про це Соколова та Бутусов повідомили на своїх сторінках в Facebook.

В оприлюднених журналістами повістках зазначено, що обидва викликані на допит як свідки у справі щодо можливого розголосу відомостей, що становлять державну таємницю, який спричинив тяжкі наслідки.

Йдеться про оприлюднення журналістами інформації щодо зриву спецоперації українських спецслужб із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”. Відповідне кримінальне провадження було розпочато 19 серпня.

Допит Соколової призначено на 11:00 5 жовтня, Бутусова — на 11:00 29 вересня.

Журналісти підтвердили свою готовність з’явитися на допит. Також обидва висловили обурення з приводу того, що нібито провал спецоперації був, а розслідують не його, а витік інформації про це.

Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями?