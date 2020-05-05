Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Горбаль подавав декларацію на цю ж посаду 27 квітня, однак тоді Кабмін призначив главою служби ексзаступника міністра фінансів уряду Гончарука Геннадія Пліса. У відмові в участі в конкурсі Горбалю, за його словами, вказали на недостатній досвід.

Горбаль тричі обирався нардепом у 2002-2006 роках (самовисуванець, згодом став членом фракції Партії Регіонів), 2006 і 2007 (за списком від Партії Регіонів).

У 2004 році керував Київським передвиборчим штабом кандидата на пост президента Віктора Януковича, у 2009-2010 рр. – голова виборчої кампанії кандидата на пост президента Віктора Януковича в Києві.

З 2003 року по 2005-й, і з 2007-го – член Наглядової ради Нацбанку.

Квітень 2010 – грудень 2010 року голова Львівської обласної державної адміністрації.

На таємному голосуванні, голосами 66 депутатів Львівської ОДА, Горбалю було висловлено недовіру, згодом Янукович звільнив його з посади.

Нагадаємо, раніше в Мережу виклали спільну фотографію колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого можуть призначити віцепрем’єром з питань реформ, і голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Світлину було зроблено у 2014 році під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.