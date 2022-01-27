Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області”, – поінформував міністр.

Мер Дніпра Борис Філатов теж звернувся до містян з таким повідомленням і закликав припинити паніку.

“Затримали стрілка. В Підгородньому. Паніку припинити. А в свою поліцію треба вірити і її любити”, – написав Філатов.

Нагадаємо, сьогодні вночі у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі 20-річний солдат відкрив вогонь по товаришах по службі. Наразі відомо про п’ятьох загиблих, а солдата оголошено у розшук.