На рівні медичної психології також можна зробити певні висновки про дії російських військових на території України. За словами медичної психологині, психотерапевтки Тіни Берадзе, солдати НАТО на відміну від російських військових унітази не крадуть та не везуть на танках додому.

Про це вона розповіла у коментарі 24 каналу.

Розібратися, що саме могло спровокувати людей на масове скоєння таких жорстоких злочинів у різних населених пунктах, мають вузькопрофільні спеціалісти.

Берадзе вважає, що Путін, який отримав абсолютну владу та десятиліттями “ґвалтував свою країну”, лише прискорив її звикання до того, що культ насильства на всіх рівнях суспільних відносин став нормою.

Росія до цього звикла. Один з наслідків – ті злочини, які чинять громадяни РФ в окупованих ними містах. Водночас тотальна бідність лише підсилює ефект.

“Російські окупанти крадуть брендові футболки та унітази, бо вони ніколи цього не бачили. У їхньому світі, у їхньому домі злидні, у яких цього всього немає. Солдати НАТО унітази не крадуть та на танках додому не везуть. У вчинках маніяка є своя логіка. Інше питання, що вона не прийнятна для соціуму. У поведінці російських окупантів, у геноциді, який вони влаштували, теж є своя логіка. Питання лиш, наскільки вона є прийнятною для всього цивілізованого світу”, — зазначила психотерапевтка.