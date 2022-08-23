Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що росіяни використовують новий метод створення потрібної для них “картинки” на Запорізькій атомній станції задля маніпуляції думкою громадськості та впливу на світову спільноту: “Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС”, — йдеться в повідомленні.

Розвідники пояснили, що це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Також ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати нібито “обстрілів з боку ЗСУ”.