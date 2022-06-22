У міжнародній організації із захисту прав людини та свободи слова "Репортери без кордонів" (RSF) вважають, що українського фотожурналіста Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова 13 березня стратили російські солдати в лісі під Києвом, ймовірно, після допитів і тортур.

Про це свідчить відповідне розслідування RSF.

Після візиту в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті українського фотожурналіста Макса Левіна RSF оприлюднили звіт з інформацією та доказами злочину росіян.

У селі Мощун, за 20 км на північ від Києва, в лісі 1 квітня знайшли тіла Левіна Чернишова. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.

RSF направила двох слідчих для збору доказів: Арно Фроже, керівника слідчого відділу RSF, і Патріка Шовеля, французького військового фоторепортера, який працював з Левіним на Донбасі. Вони дійшли висновку, що Левіна і Чернишова стратили. Докази проти російських військ переконливі. На основі зібраної інформації та доказів слідчим RSF вдалося реконструювати те, що сталося.

Левін був досвідченим фрилансером, співпрацював з українським новинним сайтом LB.ua та інформаційним агентством Reuters.

10 березня Левін втратив свій безпілотник у лісі поблизу села Мощун, намагаючись отримати кадри військового вторгнення Росії в цей район. Коли через три дні він повернувся до цих лісів, росіяни вже займали частину лісу. Місцевість була ворожа, але Левін хотів повернути свій безпілотник, тому що був переконаний, що останні знімки, які він зробив, дуже важливі. Йому це не вдалося.

У супроводі співробітників сил безпеки України RSF вдалося визначити місце злочину. Обвуглений Ford Maverick Левіна все ще був там. На місці події фахівці RSF знайшли кілька куль, а також документи, що посвідчують особу Чернишова, і встановив 14 куль у його автомобілі. Кілька предметів із можливими слідами ДНК, які свідчать про присутність російських солдатів дуже близько від місця вбивства Левіна та Чернишова, також були ідентифіковані RSF, і деякі з них були вилучені. На останньому етапі пошуку, ініційованого RSF, металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, влучила в Левіна.

Згідно з даними RSF, аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень та вилучених речових доказів чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть катування.

“Макс Левін та його друг заплатили життям за боротьбу за правдиву інформацію. Ми зобов’язані їм правдою. І ми будемо боротися, щоб ідентифікувати та знайти тих, хто їх стратив”, — наголосили в RSF