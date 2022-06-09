Російські солдати розгромили українську школу в селі Катюжанка. Після чого вони залишили повідомлення для учнів, нібито, із закликом до миру.

Про це повідомляє CNN.

Коли в березні українські сили відновили контроль над Катюжанкою, селом на північ від Києва, яке було під російською окупацією понад місяць, вони виявили місцеву школу зруйнованою. Будь-яку техніку, яку не викрали, розбили, на шкільному подвір’ї був імпровізований цвинтар, на футбольному полі вирили глибокі траншеї.

В одній зі зруйнованих авдиторій, на великій зеленій дошці, що висіла на стіні трохи нижче портрета Ісаака Ньютона, був лист, адресований учням, підписаний “росіяни”.

Там було написано: “Діти, вибачте за такий безлад, ми намагалися врятувати школу, але був обстріл. Живіть у мирі, бережіть себе й не повторюйте помилок старших. Україна й Росія один народ!!! Мир вам, брати й сестри!”.

Микола Мікітчик, директор середньої школи Катюжанки, сказав CNN минулого місяця, що відчув огиду, коли знайшов нотатки.

“Написали “Росіяни та українці — брати” і при цьому пограбували школу… Зруйнували комп’ютери, винесли жорсткі диски, забрали ноутбуки, принтери, нічого в школі не залишили! Це варварство й лицемірство”, — сказав він.

Мікітчик зазначив, що на території школи були знайдені три протитанкові міни, кілька світлозвукових гранат і магазини кулеметів із кулями. Кухня, нещодавно відремонтована новим обладнанням, яким до початку війни щодня годували понад 500 дітей, була повністю зруйнована.





Солдати РФ зруйнували українську школу, залишивши заклики до миру // 3 фото

Катюжанка — невелике село, але стратегічно важливе завдяки своєму розташуванню на одній із головних доріг, що ведуть до Києва. На супутникових знімках, зроблених на початку березня, у цьому районі виявлено російський військовий конвой довжиною 64 кілометри, який складався з танків, бронетехніки та артилерії.

Микітчик підрахував матеріальну шкоду, завдану російськими військами, на його думку, вона складає близько 5 мільйонів гривень.

Нотатки, написані на дошці в Катюжанці, були серед десятків повідомлень, знайдених у школах на раніше окупованих територіях України після виведення російських військ. В Україні фотографії цих записок стали символом жорстокості та величезних жертв неспровокованої агресії РФ.

Але в Росії вони викликали зовсім іншу реакцію, коли вперше з’явилися у квітні і швидко стали частиною пропаганди, яка описувала напад Москви на Україну як “визволення”. Колишній міністр культури Росії Володимир Мединський навіть поділився фотографією однієї з записок, сказавши, що його “зворушило” це повідомлення.