Група російських солдатів звинуватила своїх командирів у тому, що вони ув’язнили їх за відмову брати участь у широкомасштабній війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні британської газети The Guardian.

Юрист московської правозахисної організації “Військовий омбудсмен” Максим Гребенюк заявив, що щонайменше четверо російських військових подали письмові скарги до генпрокуратури РФ з вимогою покарати командирів, які керували їхнім затриманням.

“Ми вже маємо список із 70 російських військових, які перебували у в’язниці. Загалом утримувалося близько 140 бійців”, – зазначив Гребенюк.

В одному з письмових свідчень, які були надіслані російській прокуратурі, солдат описав, як після відмови повернутися на поле бою його понад тиждень утримували у різних камерах на тимчасово окупованих територіях Луганська.

“На мою думку, внаслідок тактичних і стратегічних помилок, допущених моїми командирами і їхньої повної зневаги до людського життя, я вирішив не продовжувати військову службу”, – сказав російський солдат Володимир, ім’я якого змінено на його прохання.

Володимир розповів, що його затримали 19 липня і помістили у кімнату з ґратами, де його тримали без їжі разом із 25 іншими солдатами з його частини, які також відмовилися воювати.

Незабаром після цього Володимир сказав, що його перевели до міста Брянськ у Луганську, де його утримували у колишній школі, перетвореній на військову базу. Разом із ним утримували приблизно 80 солдатів із різних частин, які так само відмовилися продовжувати участь у повномасштабній війні РФ проти України.

За його словами, їх там охороняли найманці приватної військової компанії “Вагнер”.

“Найманці “Вагнера” сказали нам, що поза межами військової бази встановлено міни, і що той, хто спробує втекти, буде вважатися ворогом і його буде розстріляно на місці”, – розповів російський солдат.

Також він зазначив, що годували їх лише один раз на день й навіть не було елементарних засобів гігієни.

За словами російського армійця, не було надано жодного документа, який міг би пояснити їхній арешт. Саме тому він попросив прокуратуру розпочати кримінальне провадження щодо двох російських полковників і майора, які, за його словами, відповідальні за його ув’язнення

Зрештою, Володимиру вдалося залишити приміщення після того, як військовий лікар порекомендував його шпиталізувати через поранення, яких він зазнав під час бойових дій.

Наразі невідомо, чи все ще утримують у Луганську інших російських військових.

Російський армієць наголосив, що під час його ув’язнення командири неодноразово тиснули на солдатів та закликали їх одуматися й повернутися на поле бою.

“Деяких військових під загрозою розправи просто вигнали у невідомому напрямку, відтоді їх ніхто не бачив”, – написав він.