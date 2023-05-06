У Києві, в Галереї протестного мистецтва Музею Майдану відбулось відкриття фотовиставки "Соледар. Сіль. Війна", що показує історію невеличкого міста, куди прийшов "рускій мір", та історію захисників, що боронять Донеччину.

Про це інформує пресслужба Міністерство культури та інформаційної політики України.

За більш ніж рік запеклих боїв Соледар практично знищено. Із січня 2023 року місто перебуває під окупацією російських загарбників.

На виставці зібрано понад півсотні світлин із міста Соледар фотографа Олександра Пархоменка та пресофіцера 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” ЗСУ Ірини Рибакової.

Першу частину виставки присвячено мирному Соледару, який зафіксував на фотографіях Олександр Пархоменко, − потужності підприємства “Артемсіль”, підземелля соляних шахт, процес видобутку солі, макросвітлини кристалів солі.

У другій частині виставки представлено світлини Ірини Рибакової з уже зруйнованого війною міста: майстерні портрети українських військовиків — оборонців Соледара, артилерійські залпи під час бою, зруйновані росіянами будинки. Чимало світлин Ірина Рибакова знімала в перервах між “прильотами”, коли можна було, хоч ненадовго вийти з укриття.

Триватиме виставка “Соледар. Сіль. Війна” до 11 червня у Галереї протестного мистецтва Музею Майдану (Київ, вул. Липська, 16).

Уперше виставку “Соледар. Сіль. Війна” показали у французькому місті Ажен на річницю широкомасштабного вторгнення 24 лютого. В Україні виставка експонувалася у Покровську на Донеччині.