Про це інформує пресслужба Міністерство культури та інформаційної політики України.
За більш ніж рік запеклих боїв Соледар практично знищено. Із січня 2023 року місто перебуває під окупацією російських загарбників.
На виставці зібрано понад півсотні світлин із міста Соледар фотографа Олександра Пархоменка та пресофіцера 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” ЗСУ Ірини Рибакової.
Першу частину виставки присвячено мирному Соледару, який зафіксував на фотографіях Олександр Пархоменко, − потужності підприємства “Артемсіль”, підземелля соляних шахт, процес видобутку солі, макросвітлини кристалів солі.
У другій частині виставки представлено світлини Ірини Рибакової з уже зруйнованого війною міста: майстерні портрети українських військовиків — оборонців Соледара, артилерійські залпи під час бою, зруйновані росіянами будинки. Чимало світлин Ірина Рибакова знімала в перервах між “прильотами”, коли можна було, хоч ненадовго вийти з укриття.
Триватиме виставка “Соледар. Сіль. Війна” до 11 червня у Галереї протестного мистецтва Музею Майдану (Київ, вул. Липська, 16).
Уперше виставку “Соледар. Сіль. Війна” показали у французькому місті Ажен на річницю широкомасштабного вторгнення 24 лютого. В Україні виставка експонувалася у Покровську на Донеччині.
- 19 квітня у місті Покровськ Донецької області відбулося відкриття фотовиставки, присвяченої Соледару.
- 18 квітня до Дня пам’яток історії та культури у Національному музеї історії України відкрилася фотовиставка “Вписані в історію. Зруйновані війною”, на якій представлено зображення зруйнованих пам’яток культури Маріуполя.