Всього на території Соледарської громади знаходяться 4 рудники державного підприємства "АРТЕМСІЛЬ", де видобувають, переробляють та реалізують сіль. Це найбільше підприємство в Центральній та Східній Європі.

Про це інформує пресслужба United24.

Повідомляється, що в квітні минулого року шахти зупинилися вперше з часів Другої світової війни. Підприємство було засноване у 1881 році, а його підтримувана виробнича потужність — 2,795 млн тонн на рік. ДП “АРТЕМСІЛЬ” відправляло продукцію до 15 країн.

Зазначено, що висота тунелів сягає 42 м. У шахтах є музей, церква, санаторій, футбольне поле та десятки соляних скульптур.

Наголошено, що до повномасштабного вторгнення ДП “АРТЕМСІЛЬ” постачало 94% солі в Україні. Нині Соледар окупований. Але сама сіль — сіль із шахт Соледара — вціліла. “Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу”, – коментують у пресслужбі.

Нагадаємо, що “АРТЕМСІЛЬ” повернулась на полиці у новому опакованні й під назвою “Міць. Українська кам’яна”. Кошти з партії благодійної солі спрямують на закупівлю дронів для ГУР.

Крім того, фандрейзингова платформа United24 разом з ДП “АРТЕМСІЛЬ” випустили ще й партію йодованої солі. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у благодійному зборі monobank, Олега Гороховського та волонтера Ігоря Лаченкова.