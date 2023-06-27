Вокаліст OneRepublic Раян Теддер заявив, що хоче зіграти концерти в Росії, коли "вляжеться хаос". Після хвилі критики він видалив свій твіт, заявивши, що через токсичність користувачів не хоче користуватися Twitter.

Джерело: Раян Теддер у Twitter.

Вокаліст та співзасновник американського попрок-гурту OneRepublic Раян Теддер заявив, що росіяни “завжди були чудовими”. Він зазначив, що шкодує, оскільки у 2022 році гурт не зміг виступити в країні-агресорці.

“Ми сподіваємося, що колись цей хаос заспокоїться, ми дійсно зможемо знову зіграти концерт для людей Росії – минулого року нам довелося скасувати нашу останню пару концертів. Люди там завжди були чудовими, політика та війна – це нещастя”, — написав музикант у вже видаленому твіті. Допис викликав обурення користувачів. За його словами, через хейт він хоче покинути Twitter, як вже робив це. “Причина, чому я покинув Twitter багато років тому… Незалежно від вашої думки чи твердження – половина людей зненавидить це, половині сподобається це. Незалежно від ваших намірів ви напроситеся на хейт. До побачення”, — написав Раян.

У 2022 році Раян Теддер підтримав Україну, піднявши український прапор під час виступу у Торонто (Канада), публікувала відео глядачка концерту.

“Вперше з лютого відчула себе такою живою і такою пов’язаною з людьми. Мій прапор трохи долетів до сцени і я вдячна за підтримку”, – написала авторка відео.

Раніше гурт висловлювався на підтримку України у війні з Росією. У квітні 2022 року учасники гурту записали відео, закликавши об’єднатися для допомоги українським біженцям та виконали одну зі своїх пісень.