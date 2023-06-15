Джерело: Berliner Zeitung.

Як повідомляється, справу було ініційовано після двох звернень. Перша заява надійшла до поліції Берліна, друга — до прокуратури німецької столиці. Жертви розповіли, що з боку Ліндеманна зазнали насильства: музикант жорстоко з ними поводився та примушував до статевого акту.

Своєю чергою, Тілль Ліндеманн всі звинувачення заперечує. Його справою займаються адвокати Саймон Бергманн та Крістіан Шерц.

“Серйозні звинувачення на адресу нашого клієнта були висунуті різними жінками в соціальних мережах, особливо в Instagram, Twitter та YouTube”, – йдеться у заяві.

“Наприклад, неодноразово стверджувалося, що жінок на концертах Rammstein накачували льодяниками, після яких вони засинали, або алкоголем, щоб наш клієнт міг здійснювати з ними статеві акти. Усі без винятку ці твердження не відповідають дійсності”, – з такою заявою виступили адвокати фронтмена гурту.

Раніше на адресу фронтмена німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна вже сипалися звинувачення у випадках сексуального насилля. Після звинувачень з боку колишньої прихильниці гурту Шелбі Лінн, нове розслідування німецьких журналістів показує, що така поведінка вокаліста може бути не вперше. Проте, гурт заперечує свою причетність до цього.

Шелбі Лінн, фанатка з Ірландії, поїхала до Вільнюса, щоб відвідати концерт Rammstein. Там, за словами жінки, її запросили на концертну вечірку, де вона зустріла фронтмена групи Тілля Ліндеманна. Шелбі Лінн розповіла, що хотів зайнятися з нею статевим актом, а коли вона відмовила, відреагував дуже агресивно.

Вона також підозрює, що один із її напоїв був отруєний наркотиками, тому що вона не пам’ятає частину вечора після того, як випила лише два напої та порцію текіли. Вона каже, що після концерту у неї були синці та блювота.