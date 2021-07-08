Про це повідомив один з солістів Олексій Шпортько в Facebook.
За словами соліста, Меладзе “не знає відповіді на питання “Чий Крим”.
“Ми відмовляємось від участі у цьому шоу! Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля”, – сказав він.
Шпортько заявив, що “боляче, що під час війни з РФ таких осіб взагалі пускають в Україну”.
“Ви можете сказати що ми залишились без піару і без ефірів на рейтинговому каналі? Так, але ми залишились із чистим сумлінням, а це набагато дорожче всіляких там ефірів”, — сказав військовий.
- Раніше громадські організації закликали організаторів фестивалю Atlas Weekend відмовитися від участі російських артистів, “котрі служать авторитарному режиму”. Організації, зокрема, закликають Atlas Weekend відмовитися від участі у фестивалі російського співака Валерія Меладзе.