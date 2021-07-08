Двоє солістів Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ повідомили, що не братимуть участі в шоу на телеканалі "Україна", тому що в ньому з’явиться російський співак Валерій Меладзе.

Про це повідомив один з солістів Олексій Шпортько в Facebook.

За словами соліста, Меладзе “не знає відповіді на питання “Чий Крим”.

“Ми відмовляємось від участі у цьому шоу! Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля”, – сказав він.

Шпортько заявив, що “боляче, що під час війни з РФ таких осіб взагалі пускають в Україну”.

“Ви можете сказати що ми залишились без піару і без ефірів на рейтинговому каналі? Так, але ми залишились із чистим сумлінням, а це набагато дорожче всіляких там ефірів”, — сказав військовий.