Джерело: пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України
Під час зустрічі сторони також обговорили питання транзиту української сільськогосподарської продукції Європою та співробітництва між Україною та Францією в аграрній сфері.
За словами Сольського, Україна та Франція можуть плідно співпрацювати в трьох сферах: виноробство, рекультивація земель та зрошення. Як наголосив міністр, особливо важливим для України, після підриву Каховської ГЕС, є зрошення сільськогосподарських земель.
Водночас очільник Мінагрополітики зауважив, що Україна щодня відчуває підтримку французького народу та уряду, а також запросив французького колегу відвідати Україну.
Своєю чергою, Марк Фено подякував за запрошення і висловив свою повну солідарність і підтримку Україні.
Раніше Сольський заявив, Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.
Варто нагадати, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не бачать підстав для продовження “Чорноморської зернової угоди” за посередництва ООН, термін дії якої закінчується 17 липня.
Також відомо, що з 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.
Як повідомляли #Букви, можливий вихід Росії із “зернової угоди” матиме негативні наслідки для українського експорту; в Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.
- 28 червня міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір виступив проти запровадження окремими країнами Євросоюзу односторонніх заборон на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у п’ятницю, 30 червня, заявив, що не бачить причин продовжувати Чорноморську зернову угоду після 17 липня та додав, що потрібно експортувати російське зерно.
- 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.