Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з міністром сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції Марком Фено питання продовження роботи "Чорноморського зернового коридору".

Джерело: пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України

Під час зустрічі сторони також обговорили питання транзиту української сільськогосподарської продукції Європою та співробітництва між Україною та Францією в аграрній сфері.

За словами Сольського, Україна та Франція можуть плідно співпрацювати в трьох сферах: виноробство, рекультивація земель та зрошення. Як наголосив міністр, особливо важливим для України, після підриву Каховської ГЕС, є зрошення сільськогосподарських земель.

Водночас очільник Мінагрополітики зауважив, що Україна щодня відчуває підтримку французького народу та уряду, а також запросив французького колегу відвідати Україну.

Своєю чергою, Марк Фено подякував за запрошення і висловив свою повну солідарність і підтримку Україні.

Раніше Сольський заявив, Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

Варто нагадати, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не бачать підстав для продовження “Чорноморської зернової угоди” за посередництва ООН, термін дії якої закінчується 17 липня.

Також відомо, що з 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.

Як повідомляли #Букви, можливий вихід Росії із “зернової угоди” матиме негативні наслідки для українського експорту; в Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.