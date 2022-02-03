3 лютого в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. На борту містилося 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“Сьома пташка зі Сполучених Штатів Америки приземлилася в Борисполі! Цього разу доставлено 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Далі буде”, – зауважив Рєзніков.

За словами міністра, на сьогодні загальна вага амуніції, переданої США Україні з 22 січня 2022 року, становить близько 600 тонн.

Це вже сьома партія військової допомоги Україні, котру президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.