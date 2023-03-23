Лондонська Королівська опера вирішила підтримати українців, які зараз проживають у Великій Британії – спільним концертом. Відтак минулого тижня хор Королівської опери та 130 українців разом заспівали у межах проєкту Songs for Ukraine.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У відомстві розповіли, що концерт успішно відбувся й потрапив у світові медіа. Проєкт продемонстрував стійкість української громади та силу мистецтва, що здатне об’єднувати людей на тлі викликів.

У Мінкульті наголосили, що цей проєкт об’єднав абсолютно різних українців – і тих, хто давно жив у Великій Британії, і тих, хто виїхав відразу після повномасштабного вторгнення РФ, а також тих, кому кілька місяців довелося прожити в окупації.

Концерт став кульмінацією спільної двомісячної роботи українських співаків-аматорів та хору Королівської опери, проведених майстер-класів.

Під час роботи над цим проєктом українці збагатили музичний репертуар Королівського оперного театру. Серед українських творів, які було виконано на концерті: Гімн України, “Молитва за Україну”, “Чорна рілля ізорана”, “Чом, чом, земле моя”, “Живи, Україно, живи для краси” та інші.

“Ми маємо честь співпрацювати з членами української громади Лондона під час такого важкого випробування, як війна. Мистецтво справді об’єднує спільноти, особливо в часи лихоліття”, – сказала директорка із навчання Королівського оперного театру Джилліан Баркер.

Довідково. Проєкт також підтримав кафедральний хор Української Католицької Єпархії Пресвятої Родини (найбільшої Української Церкви Лондона), а також Ukrainians in London – організація, що опікується українцями у столиці Великої Британії.