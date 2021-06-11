В Україні за умови ясної погоди затемнення можна було б побачити з 13:26 і до 15:03.

Максимальної фази воно сягнуло о 14:15.

Проте цього дня в Україні було хмарно, подекуди йшли дощі, й це не сприяло спостереженням.

Як відомо, сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає між Сонцем і Землею і відкидає тінь на Землю, повністю або частково блокуючи світло Сонця.

Під час кільцевого затемнення Місяць перебуває досить далеко від Землі, тому на небі він здається меншим за Сонце.

У максимальній фазі затемнення Місяць закриває Сонце, але навколо супутника Землі видно яскраве кільце незакритої частини сонячного диска. І це явище (“вогняне кільце”) можна було спостерігати в деяких куточках нашої планети.

#Букви зібрали вражаючі фото цього явища.

Сонце за будівлею Капітолія США. Фото: NASA/Bill Ingalls

Часткове сонячне затемнення у штаті Делавер (США). Знімок зроблено з пляжу Льюіс-Біч. Фото: NASA/Aubrey Gemignani

Затемнення над Торонто (Канада). Фото: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Часткове затемнення сонця над нижнім Манхеттеном у Нью-Йорку (США). Фото: AP Photo/Seth Wenig

Таким бачили затемнення в Арбутусі, штат Меріленд (США). Фото: AP Photo/Julio Cortez

Нижній Манхеттен, Нью-Йорк. Фото: AP Photo/Seth Wenig

А так виглядало сонце над Балтимором (США). Фото: AP Photo/Julio Cortez

Сонце заходить за горизонт у Пекіні (Китай). Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Статуя Богоматері в Дубліні на фоні неба під час часткового сонячного затемнення. Фото: Brian Lawless/PA via AP

Статуя Свободи, США на фоні потемнілого неба. Фото: Kena Betancur/AFP/Getty Images