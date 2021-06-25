Сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.

#Букви розповідають, як вберегти свою шкіру та отримати бажану засмагу.

Що таке сонячний опік?

Медики називають сонячний опік різновидом термічного опіку шкіри. У літній сезон це доволі поширена проблема, передусім для поціновувачів ефектної засмаги.

При цьому надмірне ультрафіолетове проміння шкідливе для людської шкіри. Існує загроза виникнення раку шкіри. Тож надзвичайна любов до засмаги може обернутися невиправною шкодою для організму.

Саме тому дерматологи рекомендують якомога менше часу проводити під прямими сонячними променями, залишатися під накриттям та використовувати креми із фільтром SPF 30 або й вище, в залежності від типу пігментації вашої шкіри. Вони вбережуть шкіру від агресивного сонячного впливу.

Чому утворюються сонячні опіки?

Сонячні опіки утворюються під дією прямих сонячних променів. Існує кілька випадків, коли ризик виникнення такого типу опіків є високим:

у разі тривалого перебування на сонці;

за наявності світлого типу шкіри;

у разі перебування на сонці у пікові години активності сонячних променів;

якщо шкіра надто суха й не оброблена кремом із фільтром SPF.

На ступінь сонячного опіку впливають чимало чинників, від вибору сонцезахисного крему, до вибору пляжу для засмагання. При цьому кожен ступінь такого опіку потребує різного лікування.

Що робити при сонячних опіках?

Медики радять відразу мінімізувати контакти з прямими сонячними променями та відійти у тінь чи приміщення. Для зволоження та заспокоєння шкіри варто використовувати легкі гелі з вмістом алое вера.

Якщо ж у вас з’явилися пухирці, у жодному разі не можна їх пробивати чи видавлювати вміст. У такому разі рекомендовано негайно звернутися до лікаря.

Неприємні симптоми сонячного опіку знімає прохолодний душ. Ефективним методом поліпшення самопочуття стануть холодні компреси. Можна використовувати настій ромашки.

Якщо ж ви відчуваєте біль, то медики рекомендують нестероїдні протизапальні засоби. Пам’ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням медикаментів.

Ступені сонячних опіків та поради щодо лікування

Існує два ступені сонячних опіків:

I ступінь – набряклість шкіри, почервоніння, свербіж, печіння;

II ступінь – наявність усіх цих симптомів та поява пухирців.

Якщо ви впевнені, що у вас сонячний опік I ступеню, слід відійти у тінь або приміщення. Рекомендовано прийняти холодний душ та охолодити тіло за допомогою рушника з холодною водою.

Пам’ятайте, що пошкоджену сонцем шкіру не можна терти, зокрема й рушником після душу. Краще промочити її й залишити злегка вологою.

Поки на тілі є вологість після душу, скористайтесь гелем з алое вера. Чудово підійдуть тримістин, пантестин, мірамістин тощо. Якщо ви відчуваєте фізичний біль в місті опіку, необхідно прийняти нестероїдні протизапальні та знеболювальні засоби (парацетамол чи ібупрофен).

II ступінь сонячного опіку характеризується появою пухирців. Якщо ви не відчуваєте дискомфорту, то можете прикладати до них холодні компреси та накладати стерильні пов’язки з антисептиків без спирту (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенісепт тощо).

Важливо: не торкайтеся пухирців та не намагайтеся пробивати їх.

Якщо пухирці збільшилися у діаметрі понад 1 см – негайно звертайтеся до лікаря, адже проблема може бути пов’язана з індивідуальними характеристиками вашої шкіри.

Чого не можна робити при сонячних опіках?

Звісно, коли ми чуємо про сонячний опік, то відразу ж згадуємо про найвідоміший народний метод лікування – сметану. Але чи справді вона допомагає? Медики стверджують, що ні.

У жодному разі не змащуйте шкіру сметаною, олією, спиртом чи будь-якою сумішшю із народних рецептів. Інакше ви ризикуєте погіршити стан шкіри.

Майже усі ці речовини містять жир, який забиває пори шкіри й не дає змоги їй охолодитися та відновитися найшвидше.

Також дерматологи не радять використовувати жирні креми, мазі та пантенол, принаймні на перших порах опіку. Ці засоби діють для швидкого відновлення шкіри після того, як сам опік мине.

Що потрібно для здорової засмаги?

Засмага – це захисна реакція. Під дією ультрафіолету у нижніх шарах епідермісу відкладається пігмент меланін, тому колір шкіри змінюється.

В МОЗ запевняють, для того, щоб отримати здорову засмагу, необхідно запам’ятати лише кілька простих правил.

Безпечний час.

Найбезпечніше засмагати до 10:00 та після 16:00.

Вода

Вживати воду необхідно при відчутті спраги та сухості в роті.

Сонцезахисний крем

Варто обирати крем з фільтром SPF30 та більше.

Сонцезахисні окуляри, капелюх та відповідний одяг

Одягом необхідно прикрити ті частини тіла, які не потребують засмаги.