Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер буде північно-західним, його швидкість і вдень, і вночі сягатиме 5-10 м/с.
Найбільш холодним регіоном на півночі України в середу стане Сумська область. Температура повітря вночі там має опуститися до -16°С.
На сході України такі ж показники 23 грудня будуть і в Харківській та Луганській областях.
На заході України має бути трішки тепліше. Удень стовпчики термометрів опустяться до -7°С, уночі – до -12°С.
У центральних областях буде сонячно, удень -5…-8°С й до -13°С уночі.
На півдні буде тепліше – удень -2…-4°С і до -8°С уночі. У Києві синоптики прогнозують до -9°С удень та до -14°С уночі. У столиці буде сонячно та без опадів.