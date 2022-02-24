24 лютого 2022 року по всій території України буде хмарно з проясненнями, окрім Луганської та Донецької областей – там буде мокрий сніг.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -2 до 4 градусів. По всій території буде хмарно з проясненнями.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 5°C до 8°C вдень, і -2..1°C вночі, буде хмарно з проясненням.

На півночі країни температура буде від 4 до 7 градусів вдень і -2..2°C вночі, буде хмарно з проясненням.

На сході країни удень температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вночі – від -2°C до 3°C, буде хмарно з проясненням, і лише в Луганській і Донецькій областях будуть опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

На півдні буде хмарно з проясненнями. Температура коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла удень, а вночі – від 0 до 4 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 5 до 7 градусів тепла, вночі – від 0 до 2°C, буде хмарно з проясненням.