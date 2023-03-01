Незабаром Сонце стане більш активним, ніж за останні десять років, що може призвести до низки проблем на Землі, зокрема до перебоїв з електропостачанням та проблем зі зв’язком.

Про це повідомляє Insider.

За словами науковців, Сонце виходити у найбільш активну фазу, після майже десятиліття відносного спокою, і це може спричинити проблеми на Землі.

Сонячні бурі, які бушують на Землі під час її активного періоду, створюють спалахи електромагнітної енергії, які можуть впливати на все: від електромережі до сигналів GPS.

Ці так звані сонячні “максимуми” відбуваються приблизно кожні 11 років, і вони не були проблемою раніше. Проте зараз вчені побоюються, що наша залежність від електрики та взаємозв’язку може означати, що цього разу ми набагато вразливіші до їх впливу.

Професор космічної фізики в Редінгському університеті Метью Оуенс пояснив, що приблизно кожні 11 років Сонце стає “конвективно нестабільним”, тобто його магнітні поля стають настільки нестабільними, що магнітні північний і південний полюси різко перевертаються, виводячи з ладу полярність Землі.

Ця нестабільність викликає хаос у магнітних полях на поверхні Сонця, які стають набагато активнішими. Саме тоді відбувається сонячний “максимум”. Відтак, Сонце з більшою ймовірністю викидає нам енергію під час своїх максимальних сплесків.

Ця енергія може впливати на зв’язок, впливаючи на іоносферу, шар заряджених частинок у нашій верхній атмосфері. Це може спричинити проблеми з авіаперельотами.

“Космічна погода може приземлити польоти”, – сказав Оуенс, додавши, що Федеральне управління авіації “не дозволить польоти, якщо вони не мають як радіо-, так і супутникового зв’язку”.

Коли локальні магнітні поля Сонця стають все більш заплутаними і врізаються одне в одного, вони можуть вибухнути. Енергія та заряджені частинки від Сонця потім викидаються в космос.

Дослідження 2023 року, під час якого вивчалися записи польотів за 22 роки, показало, що літаки мали на 21% більше шансів затриматися принаймні на 30 хвилин, коли Сонце було дуже активним.

За інформацією видання, промені можуть змінювати магнітні поля в іоносфері, що може вплинути на сигнали GPS, які повинні пройти через цей шар, щоб досягти Землі. Радіосигнали, що надсилаються із Землі, також повинні відбиватися від іоносфери, щоб дістатися з однієї точки в іншу — це менш ефективно за суворої космічної погоди.

Проте, сьогодні радіосигнали набагато менш важливі для основних комунікацій. Але деякі галузі використовують радіосигнали для резервного копіювання інших систем зв’язку на випадок збою.

Оскільки геомагнітна буря впливає на магнітний заряд іоносфери, вона створює струми в іоносфері. Ці потоки у верхній атмосфері взаємодіють із частинками Землі. Взаємодія між цими частинками створює сильні електричні струми, які можуть затопити інфраструктуру на Землі.

Це може спровокувати деякі дивні явища. Наприклад, у 1972 році військові пілоти США, які летіли на південь від гавані Хайфон у Північному В’єтнамі, побачили, як два десятки морських мін вибухнули у воді без будь-якої видимої причини. У дослідженні 2018 року, яке розглядало космічну погоду того часу, було зроблено висновок, що причиною стала величезна сонячна буря.

Проте фізики прогнозують, що цей цикл активності Сонця не буде найбільшим, який ми коли-небудь бачили.