Хвиля спеки в Китаї триває вже майже місяць, причому найбільше вона припадає на північні райони. Проте жителі придумують нові оригінальні способи пережити високу температуру.

Джерело: The Straits Times

Керівник соціальних медіа Роуз Сю носить куртку навіть у розпал літа – легку, щоб захистити себе від сонця.

“Сонцезахисний крем може зробити дуже багато, і враховуючи сильні УФ (ультрафіолетові) промені та спеку в ці дні, я не хочу ризикувати”, — сказала дівчина.

В деяких частинах країни температура підвищилась до 40 градусів за Цельсієм.

Продажі на кондиціонери різко зросли. Також набули популярності нічні розваги та нічне купання в водоймах.

Кілька брендів, зокрема Uniqlo та Lululemon, також додали до своєї лінійки продукти, які захищають від сонячних променів, зокрема капелюхи та куртки.