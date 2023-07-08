Джерело: The Straits Times

Керівник соціальних медіа Роуз Сю носить куртку навіть у розпал літа – легку, щоб захистити себе від сонця.

Фото: The Straits Times

“Сонцезахисний крем може зробити дуже багато, і враховуючи сильні УФ (ультрафіолетові) промені та спеку в ці дні, я не хочу ризикувати”, — сказала дівчина. 

Фото: The Straits Times

В деяких частинах країни температура підвищилась до 40 градусів за Цельсієм. 

Продажі на кондиціонери різко зросли. Також набули популярності нічні розваги та нічне купання в водоймах.

Фото: The Straits Times

Кілька брендів, зокрема Uniqlo та Lululemon, також додали до своєї лінійки продукти, які захищають від сонячних променів, зокрема капелюхи та куртки. 

Фото: The Straits Times