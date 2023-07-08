Джерело: The Straits Times
Керівник соціальних медіа Роуз Сю носить куртку навіть у розпал літа – легку, щоб захистити себе від сонця.
“Сонцезахисний крем може зробити дуже багато, і враховуючи сильні УФ (ультрафіолетові) промені та спеку в ці дні, я не хочу ризикувати”, — сказала дівчина.
В деяких частинах країни температура підвищилась до 40 градусів за Цельсієм.
Продажі на кондиціонери різко зросли. Також набули популярності нічні розваги та нічне купання в водоймах.
Кілька брендів, зокрема Uniqlo та Lululemon, також додали до своєї лінійки продукти, які захищають від сонячних променів, зокрема капелюхи та куртки.
- На українській науковій станції “Академік Вернадський” зафіксували найвищу липневу температуру за всі роки спостережень.
- На планеті наближається надзвичайна історична спека і зростає ймовірність, що цей рік стане найтеплішим на Землі за всю історію спостережень.
- Згідно з даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, вчорашній день, 3 липня, був найспекотнішим днем в усьому світі, який коли-небудь помічали.