Компанія Sony Animation представила новий 30-секундний тизер "Людина-павук: Крізь Всесвіт". Цей фільм буде продовженням першої частини, яка вийшла у 2018 році.

Про це повідомило Hypebeast.

Тизер починається з озвучення акторів фільму Тобі Магуайра, Ендрю Гарфілда та Тома Холланда. Кожен з них розповідає про жертви, створення ворогів як частину роботи та можливість довести себе.

Надалі слідують короткі, але насичені екшном сцени з фільму про людину-павука. Крім того, одна з них відсилає глядача на відомий вказуючий мем “Людина-павук”, в якому три персонажі з епізоду 1968 року вказують один на одного.

Поки невідомо, чи зіграють знову свої ролі Магуайр, Гарфілд і Холланд. Проте, якщо вони це зроблять, їхня участь не буде несподіванкою.

Новий фільм стане історією, яка розповість про Майлза Моралеса Шамейка Мура, який проходить через кілька всесвітів, і, схоже, на його шляху буде ще більше Павуків у мультивсесвіті.

Прем’єра має відбутися на початку червня.