Про це повідомляється в блозі PlayStation.
Зазначається, що новий шолом буде приєднуватися одним проводом. Він також отримає збільшену роздільну здатність екрана і більше поле зору.
“Сьогодні ми раді повідомити, що наша система VR наступного покоління з’явиться на PlayStation5 і забезпечить максимальне задоволення від розваг зі збільшеною продуктивністю і інтерактивністю”, – йдеться у блозі.
Також PSVR для PS5 отримає новий контролер з функціоналом геймпада DualSense.
Поки що Sony не готова розкрити більше подробиць, але заявила, що скоро почне розсилати розробникам девкіти.
У компанії додали, що нова система VR все ще перебуває в стадії розробки, тому вона не буде запущена в 2021 році.
- Раніше повідомлялося, що компанія Sony продала 4,5 млн примірників PlayStation 5 за останній квартал 2020 року.