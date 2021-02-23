Про це повідомляється в блозі PlayStation.

Зазначається, що новий шолом буде приєднуватися одним проводом. Він також отримає збільшену роздільну здатність екрана і більше поле зору.

“Сьогодні ми раді повідомити, що наша система VR наступного покоління з’явиться на PlayStation5 і забезпечить максимальне задоволення від розваг зі збільшеною продуктивністю і інтерактивністю”, – йдеться у блозі.

Також PSVR для PS5 отримає новий контролер з функціоналом геймпада DualSense.

Поки що Sony не готова розкрити більше подробиць, але заявила, що скоро почне розсилати розробникам девкіти.

У компанії додали, що нова система VR все ще перебуває в стадії розробки, тому вона не буде запущена в 2021 році.