Про це повідомило Billboard.

Пресслужба Sony Music Group зазначила, що передасть російську компанію та її місцевий реєстр. Її нададуть місцевому управлінню.

У компанії зазначили, що війна продовжує “руйнувати гуманітарний вплив на Україну”, а санкції проти РФ лише посилюються. Тому відсьогодні вони не можуть “більше зберігати свою присутність у Росії”.

За словами джерела, яке знайоме з рішенням Sony Music, сказало, що нова російська компанія буде незалежною. Утім вона буде представляти лише російських артистів.

Компанія мала близько 40-50 співробітників у Росії. Вони були розподілені між лейблом звукозапису та інді-розповсюджувачем The Orchard. Планується, що співробітникам запропонують нову роботу в новоствореному лейблі, але деталі невідомі.