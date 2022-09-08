Про це повідомило Billboard.
Пресслужба Sony Music Group зазначила, що передасть російську компанію та її місцевий реєстр. Її нададуть місцевому управлінню.
У компанії зазначили, що війна продовжує “руйнувати гуманітарний вплив на Україну”, а санкції проти РФ лише посилюються. Тому відсьогодні вони не можуть “більше зберігати свою присутність у Росії”.
За словами джерела, яке знайоме з рішенням Sony Music, сказало, що нова російська компанія буде незалежною. Утім вона буде представляти лише російських артистів.
Компанія мала близько 40-50 співробітників у Росії. Вони були розподілені між лейблом звукозапису та інді-розповсюджувачем The Orchard. Планується, що співробітникам запропонують нову роботу в новоствореному лейблі, але деталі невідомі.
“Міжнародні виконавці, які раніше розповсюджувала Sony Music Russia, не входять до умов передачі, і Sony Music надіслала офіційний запит до російських потокових служб, щоб вони видалили будь-який репертуар Sony Music, який все ще доступний у країні”, — йдеться у повідомленні.
З березня нові релізи було зупинено. Проте альбоми та пісні, які були завантажені на місцеві потокові платформи до вторгнення, все ще доступні.
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