Про це повідомляє видання Engadget.

В SR Display використовується технологія відстеження руху очей користувача, на підставі якої генеруються правдоподібні зображення 3D-об’єктів. Для їх перегляду не потрібні 3D-окуляри або гарнітура віртуальної реальності.

Компанія вперше показала новий дисплей на виставці CES 2020. Тоді він фігурував під назвою “Eye-Sensing Light Field Display”.

Пристрій оснащений: 15,6-дюймовим рідкокристалічним дисплеєм із роздільною здатністю 4K; високошвидкісним відеодатчиком, який відстежує рух очей і положення користувача при переміщенні навколо дисплея; а також мікрооптичними лінзами. Останні накладаються на ЖК-дисплей і розділяють зображення екрану для лівого і правого ока (завдяки цьому створюється стереоскопічне зображення).

Фото: engadget.com

Для роботи SR Display потрібен досить потужний комп’ютер. Як мінімум із сучасним процесором Intel Core i7 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Це пояснюється тим, що системі необхідно в реальному часі створювати два окремих зображення в 2K (відповідно до руху очей користувача) для 3D-ефекту.

Дисплей може бути корисний для представників творчих професій (наприклад, для попередньої оцінки результатів виконаної роботи в сферах комп’ютерної графіки та віртуальної реальності).

Він надійде в продаж в листопаді за ціною в 5000 доларів США.

Незважаючи на те, що продажі комерційної версії пристрою ще не розпочалися, деякі компанії вже змогли оцінити новинку. Зокрема, в компанії Volkswagen заявили, що виявили “значну корисність і безліч сфер застосування” для SR Display (в процесі розробки ідей та дизайну).

А компанія Sony Pictures Entertainment використовувала SR Display під час зйомок фільму “Ghostbusters: Afterlife” (“Мисливці за привидами: Спадкоємці”) – для попередньої візуалізації сцен і перегляду 3D-моделей.

Фото: engadget.com

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