Про це повідомляє видання Engadget.

В SR Display використовується технологія відстеження руху очей користувача, на підставі якої генеруються правдоподібні зображення 3D-об’єктів. Для їх перегляду не потрібні 3D-окуляри або гарнітура віртуальної реальності.

Компанія вперше показала новий дисплей на виставці CES 2020. Тоді він фігурував під назвою “Eye-Sensing Light Field Display”.

Пристрій оснащений: 15,6-дюймовим рідкокристалічним дисплеєм із роздільною здатністю 4K; високошвидкісним відеодатчиком, який відстежує рух очей і положення користувача при переміщенні навколо дисплея; а також мікрооптичними лінзами. Останні накладаються на ЖК-дисплей і розділяють зображення екрану для лівого і правого ока (завдяки цьому створюється стереоскопічне зображення).

Для роботи SR Display потрібен досить потужний комп’ютер. Як мінімум із сучасним процесором Intel Core i7 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Це пояснюється тим, що системі необхідно в реальному часі створювати два окремих зображення в 2K (відповідно до руху очей користувача) для 3D-ефекту.

Дисплей може бути корисний для представників творчих професій (наприклад, для попередньої оцінки результатів виконаної роботи в сферах комп’ютерної графіки та віртуальної реальності).

Він надійде в продаж в листопаді за ціною в 5000 доларів США.

Незважаючи на те, що продажі комерційної версії пристрою ще не розпочалися, деякі компанії вже змогли оцінити новинку. Зокрема, в компанії Volkswagen заявили, що виявили “значну корисність і безліч сфер застосування” для SR Display (в процесі розробки ідей та дизайну).

А компанія Sony Pictures Entertainment використовувала SR Display під час зйомок фільму “Ghostbusters: Afterlife” (“Мисливці за привидами: Спадкоємці”) – для попередньої візуалізації сцен і перегляду 3D-моделей.