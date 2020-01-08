Про це повідомляє The Verge.

Презентація електрокара відбулася на Міжнародній виставці споживчої електроніки (CES-2020) в Лас-Вегасі.

Sony показала своє авто Vision-S тільки протягом декількох хвилин, про його характеристики поки майже нічого не відомо.

Головний виконавчий директор Sony Кенітіро Йошида розповів, що модель обладнана 33 датчиками, декількома дисплеями і системою об’ємного звучання.

Машина також має систему ідентифікації, яка може виявляти і розпізнавати пасажирів, а також реагувати на жести.

Крім цього, електрокар буде постійно підключений до інтернету. Як видно з фото, машина обладнана декільками дисплеями.

Фото: Sony

Над Vision-S японська корпорація працювала разом з партнерами, зокрема з Bosch, Continental, Genetex, Nvidia і Magna.

У Sony не розкривають, чи буде компанія випускати свій автомобіль серійно. Ймовірно Sony не буде цього робити, а буде продавати свої автомобільні технології іншим компаніям. Зараз японська корпорація вже поставляє ряд своїх розробок виробникам авто.