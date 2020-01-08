Про це повідомляє The Verge.
Презентація електрокара відбулася на Міжнародній виставці споживчої електроніки (CES-2020) в Лас-Вегасі.
Sony показала своє авто Vision-S тільки протягом декількох хвилин, про його характеристики поки майже нічого не відомо.
Головний виконавчий директор Sony Кенітіро Йошида розповів, що модель обладнана 33 датчиками, декількома дисплеями і системою об’ємного звучання.
Машина також має систему ідентифікації, яка може виявляти і розпізнавати пасажирів, а також реагувати на жести.
Крім цього, електрокар буде постійно підключений до інтернету. Як видно з фото, машина обладнана декільками дисплеями.
Фото: Sony
Над Vision-S японська корпорація працювала разом з партнерами, зокрема з Bosch, Continental, Genetex, Nvidia і Magna.
У Sony не розкривають, чи буде компанія випускати свій автомобіль серійно. Ймовірно Sony не буде цього робити, а буде продавати свої автомобільні технології іншим компаніям. Зараз японська корпорація вже поставляє ряд своїх розробок виробникам авто.
- Американський підприємець, винахідник, інженер і мільярдер Ілон Маск станцював на презентації електромобілів на новому заводі Tesla в Шанхаї.