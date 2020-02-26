Трансляція презентації велася на YouTube-каналі компанії.
Президент Sony Mobile Communications Inc. Міцуї Кішіда зазначив, що головною перевагою девайса Xperia 1 II є висока швидкість зв’язку.
Модель оснащена вдосконаленою камерою з трьома об’єктивами і має 6,5-дюймовий OLED-дисплей 4K HDR CinemaWide з кінематографічним співвідношенням сторін 21:9.
Крім того, смартфон оснащений повноцінними фронтальними стереодинаміками зі звуком Dolby Atmos. Дана технологія була розроблена за допомогою фахівців з Sony Pictures Entertainment.
Імовірно, нова модель надійде в продаж навесні 2020 року. Інформації щодо ціни гаджета на даний момент немає.
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