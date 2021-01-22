Про це повідомляє видання TechRadar.

Так, на YouTube-каналі компанії з’явився тизер-анонс нової камери Alpha.

Презентація запланована на 26 січня (на 10:00 за північноамериканським східним часом, або приблизно 17:00 за Києвом).

Анонс містить єдиний натяк на те, що може бути представлено: фразу “Те, що ніколи не бачили” (“the one never seen”).

Фраза розміщена на дещо розмитому тлі. На думку журналістів, це може свідчити про те, що буде представлена спортивна або екшн-камера.

Як зазначає TechRadar із посиланням на ресурс Sony Alpha Rumors, захід може бути пов’язаний із презентацією нової флагманської камери Sony A9 III (наступника камери для професійних фотографів Sony A9 II, яка була представлена в жовтні 2019 року).

За даними ресурсу Sony Alpha Rumors, який раніше вже давав точні прогнози щодо продукції японської компанії, камера Sony A9 III отримає можливість зйомки в форматі 8K і новий датчик з роздільною здатністю 50 Мп. Ресурс прогнозує, що нова камера коштуватиме 4999 доларів.

Є припущення, що нова камера з Alpha-серії матиме іншу назву (наприклад, Sony A9s) і, можливо, буде поєднувати функції фото- і відеозйомки.

З чуток, за допомогою камери можна буде проводити зйомки 8K-відео з частотою 30 к/с. Ніякого перегріву в камері не буде.

За чутками, нова Sony Alpha матиме характеристики, аналогічні Sony A7S III, з тим же OLED-відошукачем і автофокусом.

ДОВІДКА. Sony Alpha – серія цифрових фотоапаратів компанії Sony. Серію відкрив у 2006 році дзеркальний фотоапарат Sony Alpha DSLR-A100 із матрицею роздільною здатністю 10 мегапікселів. У 2010 році серію поповнили моделі з нерухомим напівпрозорим дзеркалом. Серія фотоапаратів Sony була розширена в 2010 році лінійкою бездзеркальних камер NEX.