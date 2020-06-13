Про це повідомляє ВВС.

Пыд час презентації творці звернули увагу на ігри, які будуть доступні на PlayStation 5.

Приставки надійдуть у продаж до кінця 2020 року. Орієнтовно – під час різдвяних свят.

Ігрова консоль надійде в продаж в двох версіях – з дисководом і без.

Також компанія представила геймпади, окрему станцію для їх підзарядки, навушники, пульт дистанційного керування PS5 і веб-камеру для синхронізації ігрових девайсів.

Придбати всі ці пристрої можна буде окремо від консолі.

При цьому, в Sony не вказали, чи будуть доступні повні комплекти аксесуарів до PlayStation 5.