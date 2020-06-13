Про це повідомляє ВВС.
Пыд час презентації творці звернули увагу на ігри, які будуть доступні на PlayStation 5.
Приставки надійдуть у продаж до кінця 2020 року. Орієнтовно – під час різдвяних свят.
Ігрова консоль надійде в продаж в двох версіях – з дисководом і без.
Також компанія представила геймпади, окрему станцію для їх підзарядки, навушники, пульт дистанційного керування PS5 і веб-камеру для синхронізації ігрових девайсів.
Придбати всі ці пристрої можна буде окремо від консолі.
При цьому, в Sony не вказали, чи будуть доступні повні комплекти аксесуарів до PlayStation 5.
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