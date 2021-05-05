Про це повідомляє видання Engadget.

Камери A68, A99 II і A77 II були видалені з веб-сайту Sony – до них прикріпили позначку “більше недоступні”.

Вже давно було зрозуміло, що Sony більше не зацікавлена ​​виробництвом дзеркальних фотокамер, тому що останньою анонсованоїю моделлю була 42-мегапіксельна A99 II ще в 2016 році.

Тим часом Sony різко збільшила кількість функцій і кількість бездзеркальних моделей, як у категорії повнокадрових сенсорів, так і в категорії сенсорів APS-C.

Це призвело до появи таких моделей, як 61-мегапіксельна камера A7R IV з високою роздільною здатністю, 12-мегапіксельна A7S III для відео і гібридна 50-мегапіксельна A1, яка все робить відмінно.

Водночас конкуренти, такі як Canon, зробили великі кроки з бездзеркальними моделями, наприклад, випуск EOS R5, а також повернулися до продуктів DSLR.

Sony безпосередньо не підтвердила повідомлення про припинення продажу цифрових дзеркальних фотоапаратів (DSLR).