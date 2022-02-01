Компанія Sony планує придбати розробника ігор Bungie, який є творцем популярних серій Destiny та Halo. Попередньо на угоду планують витратити 3,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє видання Techradar, яке присвячене технологіям.

За словами головного виконавчого директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, студія матиме творчу свободу і право видавати ігри на різних платформах самостійно, тобто не буде обмежена лише консолями PlayStation. Фірма-розробник ігор збереже колишнє керівництво та продовжить працювати над Destiny 2.

“Ми вважаємо, що для неї має сенс працювати разом з організацією PlayStation Studios, і ми неймовірно раді можливостям синергії та співпраці між цими двома групами світового рівня”, – додав Райан.

Компанія Sony спільно із Bungie працювали над угодою близько 5-6 місяців. Фірма не збирається зупинятися на цьому й має наміри надалі розширювати перелік внутрішніх студій PlayStation за допомогою покупок. Також головний виконавчий директор додав, що в планах Sony є розширення авдиторії PlayStation і вихід за межі консолей.

“Bungie створює ігри з визначними технологіями, в які неймовірно цікаво грати. У них також є неперевершена відданість спільнотам, які грають у їхні ігри, і всі в PlayStation і PlayStation Studios будуть у захваті від того, чим ми можемо поділитися і чому навчитися у них”, – зазначив голова PlayStation Studios Хермен Хюльст.

Зазначимо, що угода є третім великим контрактом в ігровій індустрії за січень 2022 року. За 12,7 мільярда доларів видавництво Take-Two придбало розробника мобільних та онлайн-ігор Zynga. Також Microsoft заявила про придбання Activision Blizzard.