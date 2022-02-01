Про це повідомляє видання Techradar, яке присвячене технологіям.
За словами головного виконавчого директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, студія матиме творчу свободу і право видавати ігри на різних платформах самостійно, тобто не буде обмежена лише консолями PlayStation. Фірма-розробник ігор збереже колишнє керівництво та продовжить працювати над Destiny 2.
“Ми вважаємо, що для неї має сенс працювати разом з організацією PlayStation Studios, і ми неймовірно раді можливостям синергії та співпраці між цими двома групами світового рівня”, – додав Райан.
Компанія Sony спільно із Bungie працювали над угодою близько 5-6 місяців. Фірма не збирається зупинятися на цьому й має наміри надалі розширювати перелік внутрішніх студій PlayStation за допомогою покупок. Також головний виконавчий директор додав, що в планах Sony є розширення авдиторії PlayStation і вихід за межі консолей.
“Bungie створює ігри з визначними технологіями, в які неймовірно цікаво грати. У них також є неперевершена відданість спільнотам, які грають у їхні ігри, і всі в PlayStation і PlayStation Studios будуть у захваті від того, чим ми можемо поділитися і чому навчитися у них”, – зазначив голова PlayStation Studios Хермен Хюльст.
Зазначимо, що угода є третім великим контрактом в ігровій індустрії за січень 2022 року. За 12,7 мільярда доларів видавництво Take-Two придбало розробника мобільних та онлайн-ігор Zynga. Також Microsoft заявила про придбання Activision Blizzard.
- Нагадаємо, компанія Microsoft, яка оголосила, що збирається придбати велике видавництво Activision Blizzard, заявила, що доки угода не буде закрита, ігрова студія та корпорація продовжать працювати незалежно один від одного.
- Також японська анімаційна студія Ghibli, яку заснував режисер та сценарист Хаяо Міядзакі, показала фотографії та відео майбутнього парку розваг. Очікується, що тематичне місце, населене героями митця, відкриється у листопаді 2022 року.