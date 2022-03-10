Компанія Sony Interactive Entertainment, ігровий підрозділ Sony Corp, призупиняє усі постачання програмного та апаратного забезпечення до РФ після вторгнення федерації в Україну.

Про це повідомляє The Verge.

Зокрема, на територію РФ не постачатимуть усі актуальні моделі ігрової консолі PlayStation та інших пристроїв. Також призупинена робота онлайн-магазину PlayStation Store, що означає неможливість будь-яких операцій.

“Sony Interactive Entertainment (SIE) приєднується до світової спільноти у закликах до миру в Україні”, – зазначив речник SIE Джо Тарабореллі.

Також у Sony додали, що оголосили про пожертву в розмірі 2 мільйонів доларів для Верховного комісара ООН у справах біженців та неурядової організації Save the Children для підтримки постраждалих від вторгнення.