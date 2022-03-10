Про це повідомляє The Verge.
Зокрема, на територію РФ не постачатимуть усі актуальні моделі ігрової консолі PlayStation та інших пристроїв. Також призупинена робота онлайн-магазину PlayStation Store, що означає неможливість будь-яких операцій.
“Sony Interactive Entertainment (SIE) приєднується до світової спільноти у закликах до миру в Україні”, – зазначив речник SIE Джо Тарабореллі.
Також у Sony додали, що оголосили про пожертву в розмірі 2 мільйонів доларів для Верховного комісара ООН у справах біженців та неурядової організації Save the Children для підтримки постраждалих від вторгнення.
- Нагадаємо, що вже десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Також відомо, що найбільший у світі виробник харчових продуктів, швейцарська компанія Nestle заявила, що зупинила усі капітальні інвестиції в Росії після її вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, Німеччина намагається перешкодити розширенню санкцій Європейського союзу проти РФ на “Сбербанк” та енергетичну галузь.