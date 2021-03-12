Про це пише Arstechnica.

“Нам складно збільшити виробництво PS5 через брак напівпровідників та інших компонентів. Ми не змогли повністю задовольнити високий рівень попиту з боку клієнтів, [але] ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб відвантажити якомога більше пристроїв клієнтам, які чекають PS5”, – сказав фінансовий директор Sony Хірокі Тоток.

Незважаючи на рекордні темпи продуктивності, Sony заявила, що її ігровий прибуток знизився через “ціни на обладнання PS5, які були встановлені нижче виробничих витрат”. У цьому немає нічого незвичайного для нових консолей, які часто запускаються зі збитками, щоб допомогти розширити аудиторію програмного забезпечення і сервісів.

В цілому, прибуток підрозділу Sony по ігровим і мережевим послугам виросла майже на 50 % в порівнянні з минулим роком. В даний час компанія прогнозує кращі результати фінансового року для ігрового підрозділу в історії компанії, багато в чому завдяки збільшенню кількості підписок PlayStation Plus.

За словами представників Sony, 87 відсотків власників PS5 на даний момент підписані на PlayStation Plus, що робить ці підписки ключовим фактором прибутку компанії в майбутньому.