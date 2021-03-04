Компанія Sony зареєструвала заявку на патент з технологією перетворювання стандартних предметів у контролери для відеоігор на консолях або комп’ютерах.

Про це йдеться у патентній документації.

“Хотілося б, щоб користувач міг використовувати недорогий, простий і неелектронний пристрій для виконування функцій периферійного пристрою для відеоігор”, – йдеться в документі.

Зокрема, технологія перетворювання предметів на геймпад може застосовуватися до будь-яких неелектронних предметів, які тільки знайде користувач. Це може бути ручка, стакан, апельсин або навіть банан, на прикладі якого компанія продемонструвала принцип роботи технології.

Система розпізнаватиме та відстежуватиме предмет в руках користувача за допомогою камер, які “намалюють” віртуальні кнопки для керування ігровим процесом. При цьому одночасно можна буде використовувати й шоломи віртуальної реальності.

Наразі невідомо, коли компанія планує використати цю технологію для своїх продуктів.