Про це повідомляє американський портал The Verge.

Усередині вони такі ж, як і WH-1000XM4 інших кольорів, які компанія випустила минулого року.

Пристрій містить процесор системи шумопоглинання QN1, порти USB-C, сенсорне управління та 40-міліметрові випромінювачі. Там також є функція Adaptive Sound Control, яка регулює роботу системи шумопоглинання у залежності від навколишньої ситуації та можливість прив’язки певних налаштувань до місця розташування.

Крім того, навушники підтримують швидку зарядку – всього за 10 хвилин пристрій зарядиться достатньо, щоб пропрацювати 5 годин. Також він витримує 30 годин автономної роботи.

Частотний діапазон навушників – 4-40000 Гц, а чутливість – 104 дБ.

Білі навушники Sony WH-1000XM4 “Silent White” будуть доступні в Європі з травня цього року за ціною 430 євро/400 фунтів стерлінгів.