Про це повідомляє американський портал The Verge.
Усередині вони такі ж, як і WH-1000XM4 інших кольорів, які компанія випустила минулого року.
Пристрій містить процесор системи шумопоглинання QN1, порти USB-C, сенсорне управління та 40-міліметрові випромінювачі. Там також є функція Adaptive Sound Control, яка регулює роботу системи шумопоглинання у залежності від навколишньої ситуації та можливість прив’язки певних налаштувань до місця розташування.
Крім того, навушники підтримують швидку зарядку – всього за 10 хвилин пристрій зарядиться достатньо, щоб пропрацювати 5 годин. Також він витримує 30 годин автономної роботи.
Частотний діапазон навушників – 4-40000 Гц, а чутливість – 104 дБ.
Білі навушники Sony WH-1000XM4 “Silent White” будуть доступні в Європі з травня цього року за ціною 430 євро/400 фунтів стерлінгів.
- Раніше повідомлялося, що компанія Sony зареєструвала заявку на патент з технологією перетворювання стандартних предметів на контролери для відеоігор на консолях або комп’ютерах.