Співзасновник клубу Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида обіцяє доставити до України апарати ШВЛ, якщо Ілон Маск погодиться допомогти Україні з обладнанням.

Про це Назар Шимоне-Давида написав на своїй сторінці в Facebook

“Пані Уляна (Супрун – ред.) – крута. Якщо буде позитивне рішення (з боку Ілона Маска – ред.), ми доставимо від найближчого сервісного центру у Варшаві чи Берліні”, – написав він.

Шимоне-Давида закликав журналістів і блогерів підтримати ініціативу звернутися до засновника Tesla Ілона Маска по апарати ШВЛ.

Раніше Маск пообіцяв доставити апарати ШВЛ до лікарень, які потребують обладнання на тлі епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, Уляна Супрун звернулася до Ілона Маска в Twitter після того, як він пообіцяв допомогти лікарням по всьому світу.