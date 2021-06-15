Нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Чорний консультувався з таким собі "М" стосовно того, як коментували публікації Bihus.Info.

Відповідне листування потрапило в об’єктив кореспондента #Букв.

Під час засідання ВРУ нардеп спілкувався зі своєю помічницею Наталією Ілларіоновою. Він отримав від неї таке повідомлення:

“По бигусу. М посмотрел. Реагировать не нужно. Комментарий может быть таким (при удобном случае). Мы уже знаем таких “викривачів” как Сергей Лещенко. Мы знаем его карьерный взлет и где он сейчас. Бигус идет тем же путем и надеется на “повышение”. Бигус склеивает фейковые расследования. Но самым громким расследованием будет расследование “Кто такой Бигус? (подано мовою оригіналу зі збереження орфографії автора — ред.)“.

На це повідомлення Чорний лаконічно відповів: “+”

З зафіксованого фрагмента листування не випливає, хто такий “М”, що дав вказівку щодо того, як саме реагувати на публікації агентства Bihus.Info.

Журналісти нещодавно викрили нардепа на фальшуванні інформації під час захисту кандидатської дисертації, крім того, було оприлюднено понад 30 годин “плівок Медведчука” – телефонних розмов одного з лідерів “ОПЗЖ” і кума Путіна Віктора Медведчука за період 2014-2017 роки.

Зауважимо, що Чорний та Медведчук — не лише однопартійці. Вони також пов’язані через Федерацію бойового самбо України. Медведчук є її почесним президентом, а Чорний — віцепрезидентом.

До того ж Чорний є директором ТОВ “Детективна охоронна компанія “Шторм”, яка забезпечує безпеку самого Медведчука, так і структур “ОПЗЖ”.