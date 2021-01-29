Соратники колишнього президента-втікача Віктора Януковича причетні до будівництва нового гірськолижного курорту в Карпатах – під зимову Олімпіаду, яку хоче провести в Україні нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів проєкту “Схеми” і словацького Центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка.

Про те, що Володимир Зеленський поставив Уряду завдання “привезти Олімпіаду в Україні”, повідомляв у вересні минулого року міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За даними журналістів “Схем”, уже зараз під приводом “олімпійської перспективи” очільник Офісу президента Андрій Єрмак веде перемови з австрійським інвестором, який хоче у партнерстві з державою збудувати великий гірськолижний курорт у Карпатах.

Інвестора звати Гернот Ляйтнер, і він тісно пов’язаний із українськими політиками.

Йдеться про будівництво на гектарах землі на полонині Боржава на Закарпатті. Частина цих земель була придбана за гроші, виведені з бюджету – за часів Януковича (через Держінвестпроєкт, який у той час очолював Владислав Каськів).

Журналісти також встановили, що до скупки карпатських земель (із рахунків компаній, через які виводились бюджетні кошти) причетна родина українських політиків – Юлії й Сергія Льовочкіних (нині народних депутатів від ОПЗЖ).

У минулому Сергій Льовочкін був головою Адміністрації президента (за часів Януковича), а Юлія Льовочкіна – нардепом від Партії регіонів.

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Переговори з інвестором та “Олімпійська надія” Януковича

Наприкінці липня 2020 року в Офісі президента Володимира Зеленського прозвітували про обговорення проєкту створення в Україні “високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру “Боржава”. Ту нараду провів голова ОПУ Андрій Єрмак.

Зазначалося, що “проєкт презентував представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх та зимових Олімпійських ігор, бенефіціарний власник компанії “Боржава Ессет” Гернот Ляйтнер”.

Під час наради Єрмак “висловив переконання, що це було б доброю нагодою показати, як Україна готується до того, щоб стати одним із учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор”.

За даними журналістів, бізнесмен Гернот Ляйтнер уже встиг “відзначитися” в Україні.

Архітектор Ляйтнер – власник і директор австрійської компанії Masterconcept Consulting із офісами у Зальцбургу, Пекіні, Санкт-Петербурзі й Алмати. Ця фірма спеціалізується на проєктуванні інфраструктурних і спортивно-розважальних об’єктів та консультуванні.

Згідно із розслідуванням, наразі Masterconcept отримує понад половину своїх доходів у Росії, в тому числі на державних замовленнях. Майже всі клієнти Ляйтнера – це або приватні фірми з російським капіталом, або сама Росія (у вигляді, наприклад, “Російської залізниці” чи міської адміністрації Сочі).

Ляйтнер допомагав Росії організовувати зимові Олімпійські ігри в 2014 році у Сочі.

Журналісти зазначають, що ідея проведення Олімпіади в Україні – не нова. Ще в 2010 році тодішній голова держави Віктор Янукович висловлював ідею провести зимові Олімпійські ігри у Карпатах. Йдеться про проєкт “Олімпійська надія-2022”. І саме фірма Masterconcept Ляйтнера за часів Януковича була залучена до підготовки України до участі в Олімпіаді-2022.

Як повідомляли раніше “Наші гроші”, Ляйтнер був залучений до “Олімпійської надії” ще з 2012 року. У той час цей проєкт курував Владислав Каськів, який очолював Держагентство з інвестицій.

Компанія Masterconcept у 2012 році виграла 651 тис. євро на розробку техніко-економічного обґрунтування інфраструктури “Олімпійської надії – 2022”.

Проєкт також планувалося реалізувати на землях Боржави.

Згодом реалізація проєкту “Олімпійська надія” трансформувалась у кримінальну справу (щодо розтрати й подальшої легалізації виділених під це державних коштів). Розслідування триває досі.

За версією детективів, десятки мільйонів доларів із держбюджету України через ланцюжок були перераховані компаніям-нерезидентам. Частина офшорів виявилась підконтрольною родичам і наближеним особам самого Каськіва.

Як зазначають “Схеми”, згодом частина коштів повернулася в Україну і була внесена як статутний капітал у кілька маловідомих українських фірм (підконтрольних оточенню Каськіва). Ці фірми, в свою чергу, скуповували за, ймовірно, “відмиті” держкошти землю у Карпатах.

Журналісти “Схем” звернули увагу на одну із компаній, яка, серед інших, за версією слідства, “освоїла” частину держкоштів, призначених для втілення “Олімпійської надії”. Це – австрійська Teleferic Holdings.

Згідно із судовими ухвалами, саме через цю компанію частина бюджетних коштів пішла на скуповування земель на Закарпатті у приватні руки. Кінцевим бенефіціаром Teleferic Holdings виступав Гернот Ляйтнер (відповідно до українського реєстру юросіб).

Зрештою всі українські компанії, задіяні в схемі скупки земель, перейшли під контроль австрійської Teleferic Holdings.

“На сьогодні пів тисячі гектарів закарпатської землі арештовані в рамках офіційного розслідування. І саме там, вочевидь, уже за влади Володимира Зеленського мають намір побудувати гірськолижний курорт”, – зазначається в розслідуванні.

Роль Каськіва у будівництві нового курорту в Боржаві

Як відомо, колишній голова Держінвестпроєкту Владислав Каськів восени 2020 року був обраний депутатом Закарпатської обласної ради від партії “Опозиційна платформа – За життя” (членами якої є і Льовочкіни).

Журналістам вдалося з’ясувати, що Каськів причетний до будівництва нового гірськолижного курорту “Боржава” у Карпатах.

За даними “Схем”, Каськів став радником із широкими повноваженнями словацької компанії “Carpathian Mountain Resort”, яка через низку українських фірм володіє понад 0,5 тис. гектарів земель у Закарпатській області (де й планують побудувати курорт).

У розпорядженні журналістів опинилися документи, згідно з якими Каськів є радником Carpathian Mountain Resort та має широкі повноваження представляти та розвивати проєкт “Боржава” в Україні. Відповідно до угоди, щомісячна оплата Каськіва за ці послуги складає 2000 євро.

Водночас сам Каськів у коментарі журналістам наполягав, що “особисто, поки що, не залучений до проєкту”.

Роль Льовочкіних

Журналісти проєкту “Схеми” також отримали доступ до листування особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних.

Як вказано в розслідуванні, електронні листи за період з 2014 по 2016 роки свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings.

Доступ до вмісту електронних скриньок Льовочкіних та їхнього оточення отримали журналісти OCCRP – Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності (і надали ці дані “Схемам”). Оригінальність вказаного архіву підтвердили фахівці OCCRP.

Згідно із розслідуванням, саме Юлія Льовочкіна погоджувала трансфер коштів із компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм. Останні витрачали ці кошти на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті, де планувалась реалізація “Олімпійської надії” Віктора Януковича.

В одному з електронних листів окремо зазначалось: “Гроші необхідні для придбання землі”.

У листуванні “Схеми” також виявили презентацію проєкту гірськолижного курорту “Боржава” за часів Януковича.

Як зазначається в розслідуванні, інше листування того періоду підтверджує, що Владислав Каськів регулярно звітував Сергієві Льовочкіну, який тоді очолював Адміністрацію президента Януковича, і просив про сприяння “на найвищому рівні”.

Юлія та Сергій Льовочкіни залишили без відповіді запити журналістів.

Варто зазначити, що раніше журналісти “Наші гроші” у своєму розслідуванні також розповідали, що до діяльності Ляйтнера в Україні навколо проєкту курорту “Боржава” причетна “група Льовочкіна”. Розслідування вийшло під назвою “Група Льовочкіна під прикриттям австрійця протягує Олімпіаду Зеленського на скандальній землі Боржави”.

“Українські фірми, якими нині володіє Гернот Ляйтнер, і він сам мають тісні зв’язки із т.зв. групою Львочкіна-Фірташа, куди входить і Каськів”, – наголошувалося в розслідуванні “Наших грошей”.

Коментарі ОПУ та Ляйтнера

“Схемам” вдалося зв’язатися з австрійським інвестором. Гернот Ляйтнер у відповіді на запит журналістів підтвердив, що має “сталі ділові відносини протягом декількох років” із Юлією Льовочкіною, не уточнивши в яких саме бізнес-проєктах.

“Я ніколи не зустрічався з Сергієм Льовочкіним. Проте я добре знайомий з Юлією Льовочкіною, з якою вперше познайомився у Відні в 2015 році. Зараз у нас є сталі ділові відносини протягом декількох років”, – повідомив Ляйтнер.

Він також підтвердив, що є кінцевим бенефіціаром як австрійської компанії Teleferic Holdings, так і словацької Carpathian Mountain Resort.

“Я є кінцевим бенефіціаром. Ці компанії є частиною корпоративної структури мого проєкту (проєкт “Боржава”) в Україні, а також будуть використовуватися для проєктів в інших країнах”, – заявив Ляйтнер.

На запитання стосовно співпраці з Каськівим щодо проєкту “Боржава” австрієць відзначив, що запросив його “стати радником проєкту на професійній основі”.

“Схеми” також звернулися до Офісу президента із запитанням, чи вважають там прийнятним домовлятися про партнерство з особами, які можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів та чи знають на Банковій, що австрієць Ляйтнер тісно співпрацює з Владиславом Каськівим та Юлією Льовочкіною.

У відповідь в ОПУ зазначили, що “наразі йдеться саме про залучення інвестицій, а не про проєкт державно-приватного партнерства”.

“Весь переговорний процес українська сторона веде виключно із представником австрійської компанії Austrian Teleferic Holdings. Щодо інших питань, в Офісі президента на даний момент відсутня запитувана інформація”, – додали в ОПУ.