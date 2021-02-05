Про це заявив в ефірі “Навальний Live” керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков.

“Ми не будемо проводити мітинг у найближчі вихідні”, – повідомив він.

Волков вказав на зниження чисельності протестів в окремих містах, що, за його словами, є “наслідком насильства і залякування” з боку силовиків.

Він також зазначив, що більшість координаторів штабів Навального відправлені під арешти через організацію мітингів 23 і 31 січня.

“Ми бачимо, що 12 тисяч осіб заарештовано. Ми бачимо, що у нас практично розгромлені штаби, що у нас під арештом більша частина співробітників і координаторів штабів. Тобто нікому організовувати (акції, – ред.) просто”, – розповів Волков.

За його словами, проведення акцій щотижня призведе до того, що їх “чисельність буде зменшуватися”, і “настане розчарування”.

“Хвилю протесту потрібно закінчувати на найвищій точці”, – наголосив Волков.

“Якщо ми і надалі будемо виходити щотижня, ми отримуватимемо ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізована робота штабів, і буде неможлива робота щодо виборів (до Держдуми РФ, що заплановані на осінь, – ред.). Це не те, що від нас просить Олексій. Олексій від нас просить сконцентруватися на осені і “розумному голосуванні”. Діставати його з в’язниці ми будемо зовнішньополітичними методами”, – додав він.

Волков запевнив, що в команді Навального не мають наміру взагалі відмовитися від мітингів. Соратники опозиціонера планують провести наступні акції навесні і влітку.

“Ми будемо намагатися їх проводити, але не щотижня. Ми добре підготуємо і проведемо щось велике і навесні, і влітку. У нас нікуди не подінуться приводи і нікуди не подінуться вимоги… Ми проведемо навесні нову ходу – за непередбачуваними маршрутами з непередбачуваним результатом. Ми навчимося все це добре координувати, взявши зараз невелику паузу, коли штаби трохи відновляться”, – розповів Волков.

Він також уточнив, що в команді Навального виступають проти насильницьких протестів.

(На відео – з 1 год. 12 хв.)